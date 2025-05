FRITZ!Repeater 3000 AX: potenzia la tua rete Wi-Fi a PREZZO SCONTATO!

Se siete alla ricerca di un ripetitore Wi-Fi dalle prestazioni avanzate per migliorare la copertura della vostra rete domestica, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attualmente disponibile su Amazon. Infatti, il FRITZ!Repeater 3000 AX è infatti in vendita a soli 126,74€, con uno sconto del 18% rispetto al recente prezzo più basso di 154,41€. Si tratta del minimo storico per un dispositivo di rete dalle caratteristiche tecniche di assoluto rilievo.

FRITZ!Repeater 3000 Ax, chi dovrebbe acquistarlo?

Il FRITZ!Repeater 3000 AX è un ripetitore Wi-Fi 6 tri-band che sfrutta tre unità radio con un totale di otto antenne per garantire connessioni veloci e stabili fino a 4.200 Mbit/s. Questa configurazione avanzata prevede due bande da 5 GHz (con velocità di 2.400 e 1.200 Mbit/s) e una da 2,4 GHz (fino a 600 Mbit/s), assicurando prestazioni elevate anche con molti dispositivi connessi contemporaneamente. Il supporto alla larghezza di banda di 160 MHz sulla banda 5 GHz consente inoltre di sfruttare al massimo le potenzialità delle moderne connessioni in fibra.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi Mesh, FRITZ!Repeater 3000 AX si integra perfettamente con altri dispositivi AVM, creando una rete wireless unificata e intelligente che seleziona automaticamente il canale e la banda migliori in ogni momento. Questo rende il dispositivo perfetto per case di grandi dimensioni o per utenti che necessitano di streaming 4K, videoconferenze e gaming online senza interruzioni.

Dotato di due porte LAN Gigabit, può essere utilizzato anche come access point cablato, offrendo la massima flessibilità d'uso. L'interfaccia utente è completamente in italiano, rendendo la configurazione semplice e intuitiva anche per chi non ha competenze tecniche avanzate.

A questo prezzo, il FRITZ!Repeater 3000 AX rappresenta una scelta eccellente per potenziare la vostra rete Wi-Fi, con la garanzia della qualità AVM e il vantaggio di un'offerta a tempo limitato. Non lasciatevela scappare. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori ripetitori wi-fi e range extender per ulteriori consigli.

