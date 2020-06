Fujitsu pensa allo smart working con questi 7 nuovi notebook

Futjitsu ha da poco annunciato ben 7 nuovi notebook della linea “Lifebook” incentrati e ottimizzati per il lavoro da remoto, che in questi tempi di Covid ha visto una notevole impennata. La linea Lifebook è stata aggiornata proponendo gli ultimi processori Intel di decima generazione e Windows 10. Fujitsu ha infatti deciso di rinnovare questi prodotti per incentivare e offrire prestazioni adatte a svolgere tutti i task necessari durante il lavoro da remoto.

Serie Lifebook U: Elevata mobilità e sicurezza

I notebook della serie Lifebook U promettono un’elevata mobilità grazie al peso contenuto e all’ampia compatibilità per quanto riguarda la connettività. Lo U7310 (13,3 pollici), lo U7410 (14 pollici) e lo U7510 (15,6 pollici) sono equipaggiati con una particolare webcam incentrata alla protezione della privacy, è infatti dotata di un otturatore che dovrebbe prevenire che la webcam venga utilizzata in caso di accessi non autorizzati. Inoltre lo U7310 potrà usufruire dell’“ePrivacy Filter” che l’utente potrà utilizzare per evitare che il contenuto dello schermo venga visto da occhi indiscreti. Questo filtro sarà però opzionale e dipenderà dalla configurazione scelta.

Il modello U9310 sarà il modello più leggero, insieme al convertibile U9310X dotato di una penna per l’input e il display con una cerniera che permette la rotazione di 360 gradi. Questi due notebook della serie U9 garantiranno migliori performance, la funzione “quick wake” per riprendere velocemente il proprio lavoro dopo lo standby e batteria più longeva: il tutto possibile grazie a Intel Project Athena. La funzionalità “quick wake” permettere di riprendere a lavorare utilizzando Windows 10 Modern Standby. La funzione permette, oltre a uscire velocemente dalla modalità stand-by, di mantenere il computer aggiornato all’ultima versione quando è presente una connessione internet, il tutto con consumi energetici molto ridotti.

Tutti questi 5 notebook della serie U saranno certificati “Microsoft Secured-core PC”: otterranno dunque una versione più sicura di Windows 10 grazie alle integrazioni hardware, firmware e software per la protezione dei dati personali sviluppati con la tecnologia “Fujitsu PalmSecure”

Serie Lifebook E: Performance elevate per sostituire i PC Desktop

I due modelli della serie E, l’E5410 (14 pollici) e l’E5510 (15,6 pollici) si presentano come dei sostituti dei tradizionali computer desktop che si trovano negli uffici. Questi due modelli saranno configurabili con gli ultimi processori Intel di decima generazione, supporteranno fino a 64GB di memoria RAM e fino a 1TB di storage SSD con crittografia basata sull’hardware. Per quanto riguarda la connettività supporteranno il Bluetooth 5.0 e il nuovo standard di Wi-Fi 6.