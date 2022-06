Stando a quanto riportato da EET-China, in una recente conferenza, Loongson, azienda cinese che si occupa della progettazione di CPU, ha annunciato che prevede di commercializzare un nuovo processore a 32 core, chiamato 3D5000, che in pratica combinerà due die 3C5000 in un unico pezzo di substrato, nei corso dei prossimi mesi, nonché passare alla generazione 6000, che dovrebbe eguagliare le performance a livello di IPC (Instruction per cycle) della microarchitettura AMD Zen 3 nei prossimi anni.

3C5000 è il primo processore Loongson a 16 core basato sull’architettura LoongArch. Entrando più nello specifico, la CPU 3C5000 si basa sui core superscalari a 64 bit LA464 di LoongArch, compatibili con l’ISA MIPS, ma sono in grado di eseguire anche codice esclusivo per LoongArch (dove, ovviamente, dà il meglio di sé). Il chip è dotato di quattro ALU generiche e due unità di operazioni vettoriali a 256 bit. La frequenza di funzionamento va da 2,0GHz a 2,2GHz per una potenza di calcolo grezza pari a 560GFLOP con un TDP di 130W.

Photo credit: Loongson

Oltre a 3C5000, nella line up delle serie 5000 di Loongson troviamo anche il quad core 3A5000, dotato di una frequenza di 2,5GHz e che offre prestazioni single core, stando al test UnixBench, pari a otto core ARMv8 e Intel Comet Lake di decima generazione. Tuttavia, per ovvie ragioni, non si può dire lo stesso in ambito multi-thread.

Se Loongson riuscirà davvero a recuperare terreno rispetto a processori moderni come gli AMD Ryzen 5000 con le sue prossime CPU, sarà sicuramente un grosso passo in avanti. Per il momento, non ci resta altro che attendere ancora diversi mesi per saperne di più. Magari tra qualche anno Loongson potrà ritagliarsi uno spazio più importante all’interno del panorama del mercato dei processori, ponendosi a fianco di nomi come AMD e Intel.

Nel caso foste interessati, trovate ulteriori dettagli inerenti all’architettura LoongISA nel nostro precedente articolo dedicato.