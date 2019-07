G PRO e G PRO X, le nuove cuffie gaming di Logitech

G PRO Gaming e G PRO X Gaming sono le due cuffie dedicate ai gamer della casa svizzera.

Logitech ha presentato le nuove G Pro e G Pro X, cuffie pensate per i gamer realizzate in collaborazione con i giocatori nel mondo degli eSports.

Le cuffie sono pensate per essere leggere e comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo, grazie anche all’imbottitura in memory foam che riveste i cuscinetti auricolari e ai materiali che le compongono, l’archetto è infatti in similpelle e la struttura è interamente costruita in acciaio e alluminio.

Grazie al driver audio PRO-G 50mm (tecnologia DTS Headphone X 2.0) i bassi risultano più profondi rispetto ai modelli precedenti dell’azienda e si ottiene un miglioramento generale del suono.

La versione G Pro X è dotata inoltre di alcune migliorie rispetto a quelle precedentemente elencate, come il software Blu VO!ICE, ovvero un insieme di filtri microfonici avanzati che lavora insieme al software Logitech G HUB.

Le cuffie G Pro e G Pro X sono disponibili al prezzo suggerito di 99,99 euro e 129 euro nei principali negozi di elettronica, online e sul sito ufficiale Logitech G.