Tramite un comunicato stampa, G.Skill ha annunciato il ritorno dell’OC World Cup, dopo una pausa di tre anni. G.Skill ha deciso di aumentare il montepremi totale a 40.000 dollari per la OC World Cup 2023, un incremento sostanziale rispetto ai 25.000 dollari del 2019 e uno di quelli più alti tra gli eventi per overclocker. La competizione di overclocking estremo inizierà con la fase di qualificazione online, che si terrà su hwbot.org dal 1° marzo al 5 aprile 2023. I nove migliori overclocker avranno l’opportunità di partecipare alla competizione dal vivo presso lo stand G.Skill durante la settimana del Computex 2023, evento che avrà luogo dal 30 maggio al 2 giugno 2023. In gioco ci sarà una parte del montepremi totale di 40.000 dollari, il titolo di OC Champion e la possibilità di portarsi a casa 10.000 dollari.

Questa iniziativa è considerata una delle più impegnative dagli overclocker professionisti, grazie alla partecipazione dei migliori esperti del settore di tutto il mondo e alle regole attentamente studiate per mettere alla prova le loro abilità. La G.Skill OC World Cup è divisa in tre turni: Qualificazione online, Qualificazione dal vivo e Gran Finale. I nove migliori overclocker alla qualificazione online avranno accesso alla fase di qualificazione dal vivo durante la settimana del Computex 2023 presso lo stand G.Skill, mentre i tre migliori overclocker della fase di qualificazione dal vivo si sfideranno per il titolo di OC Champion nel Gran Finale.

Photo Credit: G.Skill

Ricordiamo che la fase di qualificazione online è aperta agli overclocker di tutto il mondo e si svolgerà su hwbot.org dal 1° marzo al 5 aprile 2023. I partecipanti dovranno utilizzare i kit di memoria G.Skill e le piattaforme Intel designate per presentare i risultati in quattro categorie di overclocking che metteranno alla prova le loro abilità: massima frequenza di memoria, Cinebench R15, Y-Cruncher – Pi-2.5b e SuperPi 32M.

Ecco la ripartizione dei premi per l’OC World Cup 2023: