Tramite un comunicato stampa, il noto produttore G.SKILL ha presentato i suoi nuovi kit di memoria Trident Z5 con moduli da 24GB e 48GB di DDR5, fornendo così performance di altissimo livello a tutti coloro che vogliono ottenere il massimo dal proprio sistema.

In particolare, il kit DDR5-8200 CL40-52-52 48GB (24GBx2) segna un considerevole avanzamento nel settore delle memorie ad alta velocità. Utilizzando la scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex e il processore Intel Core i9-13900K, i test condotti dall’azienda hanno confermato che queste memorie sono in grado di raggiungere velocità e performance davvero considerevoli.

Photo Credit: G.Skill

Photo Credit: G.Skill

Il kit DDR5-6800 CL34-46-46 96GB (48GBx2) permette di avere una capacità molto alta senza sacrificare le performance. In questo caso, il kit è stato messo alla prova su un sistema dotato di motherboard ASUS ROG Maximus Z790 Hero e CPU Intel Core i9-13900K, dimostrando di essere una soluzione ideale per coloro che necessitano di una grande quantità di memoria ad alte prestazioni. Entrambi i kit supportano i profili Intel XMP 3.0 per l’overlclock, rendendo più agevole per gli utenti sfruttare appieno le loro potenzialità.

Circa un mese fa, G.Skill aveva annunciato i suoi nuovi moduli RDIMM (Registered DIMM) DDR5-6400 per workstation e server, chiamate Zeta R5. Come indicato dalla sigla, questo è in grado di funzionare a una frequenza di 6400 MHz, con latenze CAS abbastanza ridotte di 32-39-39-102 e una tensione di 1,4V. Il supporto all’overclock le rende ovviamente compatibili con il profilo Intel XMP 3.0, che permette di configurare con un click il profilo più veloce e stabile. Per ulteriori informazioni a riguardo, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro precedente articolo dedicato.