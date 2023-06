In occasione del Computex 2023, G.Skill ha svelato la nuova gamma di memorie DDR5 ad alte prestazioni: queste RAM sono state ottimizzate al fine di raggiungere frequenze altissime sulle più recenti piattaforme Intel e AMD.

Durante la manifestazione, svoltasi a Taipei tra il 30 maggio e il 2 giugno appena passati, G.Skill si è prodigata nel mostrare le incredibili capacità di overclock delle sue DDR5; uno dei kit più interessanti mostrati all’interno dello stand di G.Skill è sicuramente il kit da 48GB in configurazione DDR5-8800. Per sfruttare al meglio le capacità di questo kit di memorie, G.Skill lo ha abbinato a un processore Intel Core i9-13900K e a una scheda madre ASUS ROG Z790 Apex.

Se invece preferite le piattaforme AMD, G.Skill ha pensato anche a voi: i kit di memoria Trident Z5 Neo sono compatibili con i profili di overclock per le RAM AMD EXPO e offrono una validissima alternativa per tutti coloro che vogliono costruire un sistema ad alte prestazioni sulla piattaforma AM5 di AMD. In occasione del Computex, G.Skill ha mostrato queste memorie in un kit da 192GB di memoria – suddiviso in 4 moduli da 48GB ciascuno – in configurazione DDR5-6000, installato su una scheda madre MSI MAG X670E Tomahawk e in accoppiata con una CPU AMD Ryzen 9 7900X.

A completare l’offerta di memorie G.Skill ci pensano i kit di tipo R-DIMM, progettati per offrire ottime prestazioni in overclock con le CPU Intel Xeon di ultima generazione: a Taipei si è visto un kit da 384GB di memoria – 8 moduli da 48GB ciascuno – installato su una scheda madre ASUS Pro WS W790E-SAGE SE in accoppiata con una CPU Intel Xeon W9-3495X, e un kit DDR5-6800, sempre di tipo R-DIMM, da 64GB (16GBx4) installato su una ASRock W790 WS con processore Intel Xeon W7-2495X. Per chi avesse problemi di spazio, G.Skill ha proposto delle DDR5 in formato SO-DIMM, mostrando il kit DDR5-6400 installato sull’Intel NUC 13 Extreme.