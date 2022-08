In seguito all’evento di presentazione dei nuovi processori Ryzen 7000, tramite un comunicato stampa, G.SKILL ha annunciato due nuove serie di memorie DDR5, Trident Z5 Neo e Flare X5, progettate per sfruttare al massimo i nuovi processori AMD e le schede madri serie 600. Le offerte della famiglia Trident Z5 Neo comprendono varianti RGB e non RGB; grazie al supporto alla tecnologia AMD EXPO e all’impiego di circuiti integrati di memoria selezionati a mano, questi prodotti garantiscono ai giocatori e agli overclocker di sperimentare le prestazioni garantite della nuova piattaforma AMD AM5.

La presenza dei più recenti profili di memoria AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking) permette agli utenti di overcloccare facilmente i kit di memoria abilitando semplicemente il profilo AMD EXPO nel BIOS con una scheda madre e un processore compatibili. Come dichiarato anche da David McAfee, Corporate Vice President e General Manager della Client Channel Business Unit di AMD:

Siamo entusiasti di collaborare con G.SKILL per portare la tecnologia AMD EXPO agli appassionati, ai giocatori e agli overclocker di tutto il mondo. La tecnologia AMD EXPO offre agli utenti la massima tranquillità nella scelta della memoria, sbloccando prestazioni migliori con un semplice clic.

Le memorie Trident Z5 Neo e Trident Z5 Neo RGB presentano un dissipatore di calore nero opaco abbinato a un inserto in alluminio spazzolato nero, che ben si adatta alla maggior parte dei colori delle schede madri. Rimanendo fedeli al design Neo, le strisce lungo i fianchi conferiscono all’heatspreader un’ulteriore lucentezza metallica.

Disponibili con una finitura nera opaca, le memorie DDR5 Flare X5, grazie alla loro altezza di soli 33mm, costituiscono la scelta ideale per le build compatte o per quelle dotate di dissipatori per CPU piuttosto generosi che non lasciano molto spazio ai moduli RAM. Per un elenco completo delle specifiche, vi consigliamo di consultare la tabella sottostante.

Photo Credit: G.SKILL

I kit di memoria DDR5 delle serie Trident Z5 Neo, Trident Z5 Neo RGB e Flare X5 saranno disponibili a partire da settembre 2022 tramite i partner di distribuzione G.SKILL in tutto il mondo.