G.Skill Trident Z Neo, DDR4 pensate per i Ryzen 3000. Ecco le specifiche

Trident Z Neo sono le memorie messe a punto da G.Skill per la nuova piattaforma AMD X570 di AMD e i processori Ryzen 3000.

Dopo averne mostrato i prototipi al Computex 2019, G.Skill ha annunciato le Trident Z Neo, memorie DDR4 in diverse capacità, di cui il top di gamma è quello da 3600 MHz CL14, pensate e ottimizzate per le nuove piattaforme AMD con CPU Ryzen 3000 e schede madre X570.

Partiamo dal design: ogni modulo è stato realizzato individualmente con circuiti integrati ad alte prestazioni schermati e PCB personalizzato a 10 layer. È però innegabile che ricordi molto il design delle Trident Z RGB, indubbiamente è da lì che G.Skill è ripartita quando ha progettato le Trident Z Neo.

Le nuove RAM sono molto gradevoli all’occhio, con un bel contrasto che si crea sul dissipatore con l’alluminio spazzolato in nero e argento con texture a polvere. Restano gli angoli smussati sul bordo superiore col tipico design a tre pinne della famiglia Trident Z che introduce nuovi elementi come le inclinazioni asimmetriche.

Ovviamente il tutto è condito da una illuminazione RGB a 8 zone completamente personalizzabile e controllabile tramite il software di controllo Trident Z, che supporta già le serie Trident Z RGB e Trident Z Royal ed è scaricabile dal sito ufficiale dell’azienda.

Le Trident Z Neo sono supportate anche dal software di controllo RGB di terze parti dei produttori di schede madre come Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light e ASRock Polychrome.

Come alcuni di voi sapranno, i sistemi con processori AMD Ryzen sono noti per lo scaling delle prestazioni in base alla velocità di memoria. Le nuove Trident Z Neo sono progettate per ottenere prestazioni ottimali con gli ultimi processori su schede madre AMD X570, tanto che con raffreddamento ad azoto liquido G.Skill è riuscita a portare le RAM a 5774 MHz a bordo della MSI MEG X570 Godlike.

Di seguito potete vedere le caratteristiche dei vari kit in vendita.

I kit con capacità di memoria minore sono da 16 GB (8 GB x 2), si passa poi a quelli da 32 GB (8 GB x 4 o 16 GB x 2) e si finisce con i kit da 64 GB (16 GB x 4). La frequenza parte da 2666 MHz fino a raggiungere i 3600 MHz, con modelli da 3000 e 3200 MHz nel mezzo.

G.SKILL non ha ancora reso ancora noti i prezzi ma ha comunicato che le Trident Z Neo saranno disponibili sul mercato entro la fine di luglio.