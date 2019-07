G.Skill TridentZ Neo, nuovo kit 3800 MHz CL14 per piattaforme Ryzen 3000

G.Skill ha annunciato i nuovi kit di memoria TridentZ Neo DDR4-3800 (CL14-16-16-36) da 16 e 32 GB pesanti per i microprocessori Ryzen 3000.

G.Skill ha annunciato il nuovo kit di memoria TridentZ Neo DDR4-3800 con timing CL14-16-16-36, disponibile in configurazione 4 x 8 GB e 2 x 8 GB, per schede madre basate su piattaforma X570 compatibili con i processori Ryzen 3000.

Come è noto, con le CPU Ryzen conviene avere RAM ad elevata frequenza (all’incirca fino a 3733 MHz secondo AMD), ma spesso ci si scontra con latenze eccessive.

Basato su chip di memoria Samsung B-die, questo kit riesce a raggiungere un buon compromesso fra frequenza, latenza e larghezza di banda; abbiamo infatti una frequenza pari a 3800 MHz e una latenza CL14.

Per quanto riguarda la velocità banda G.Skill è riuscita a raggiungere rispettivamente 58 GB/s, 56 GB/s e 58 GB/s per lettura, scrittura e copia.

Il kit G.Skill TridentZ Neo è stato testato per garantire stabilità in ogni condizione. Come è possibile vedere nelle schermate sottostanti, è stato provato in configurazione da 32 GB (4×8 GB) su una scheda madre Asus Rog Crosshair VIII Formula con CPU Ryzen 5 3600X e in configurazione da 16 GB (2×8 GB) su una motherboard MSI MEG X570 GODLIKE con CPU Ryzen 9 3900X.