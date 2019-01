G.Skill, un kit da 32 GB e 3466 MHz per piattaforme AMD Ryzen Threadripper

G.Skill ha annunciato l’arrivo sul mercato nel corso del primo trimestre di un nuovo kit di memoria da 32 GB (4 x 8 GB) dedicato alle piattaforme AMD X399 per processori Ryzen Threadripper. Il kit si unisce infatti alla serie di memorie G.Skill “Trident Z RGB (for AMD)”, anche noti come modelli TZRX.

Il nuovo kit mette a disposizione di chi vuole realizzare una potente workstation polivalente, con cui alla bisogna anche giocare, quattro moduli di memoria in grado di lavorare a 3466 MHz con timing CL 18-22-22-42. Si tratta di un nuovo “record” di frequenza su piattaforma Threadripper, con G.Skill che in precedenza offriva soluzioni fino a 3200 MHz.

L’azienda ha testato il kit – che necessita di 1,35 volt – su una scheda madre Asus Zenith Extreme Alpha, annunciata proprio pochi giorni fa al Computex, e una CPU Ryzen Threadripper 2950X, come mostrato negli screenshot.