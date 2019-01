G.Skill, un nuovo kit da 64 GB a 4266 MHz per piattaforme Intel X299

G.Skill è instancabile e ha annunciato un nuovo kit di memoria ad alta capacità che sarà disponibile sia nella linea Trident Z RGB che in quella Trident Z Royal, caratterizzata da una barra luminosa superiore, illuminazione RGB a otto zone e un dissipatore in alluminio lucidato color oro o argento.

Si tratta di un kit DDR4 composto da 8 moduli DIMM da 8 GB, per un totale di 64 GB, capace di lavorare a 4266 MHz con timing CL18-22-22-42. Il cuore di questi moduli è, come sempre, rappresentato dai chip di memoria Samsung B-die.

Il nuovo kit si rivolge in particolare alle piattaforme Intel X299, ossia alle workstation per la creazione di contenuti, rendering 3D ed editing multimediale con processori Core X. Non a caso il kit supporta il profilo XMP 2.0 per un overclock più facile ed è stato testato su piattaforma Asus Prime X299-Deluxe II con una CPU Core i9-7900X.

Al momento G.Skill non ha parlato di prezzi, ma ci aspettiamo un esborso di almeno 1500 euro visto il listino di alcuni kit 8x8GB con frequenze inferiori. La disponibilità è invece prevista in tutto il mondo per marzo. Recentemente G.Skill ha annunciato un kit da 32 GB e 3466 MHz per piattaforme AMD Ryzen Threadripper.