Gainward, le RTX 3080 e RTX 3070 Star Red e Star Blue sembrano indossare la tuta di Iron Man

Gainward ha presentato le sue nuove schede grafiche basate sulla serie RTX 30 di NVIDIA chiamate Star Red e Star Blue. Non siamo sicuri di cosa rappresenti esattamente il marchio, ma la loro estetica ricorda molto da vicino l’iconica tuta del supereroe Marvel “Iron Man”.

Finora, il listino presente sul sito ufficiale mostra una RTX 3080 Star Red Baron con una combinazione di colori oro/rosso, una variante Star Blue con un tema blu/rosso ed una RTX 3070 Star Red con la stessa combinazione di colori oro/rosso della 3080. Stranamente, la 3080 Star Red è l’unica scheda che ha anche la parola “Baron” nel nome, il che potrebbe indicare che si tratta di un modello particolare o a tiratura limitata. Attualmente, Gainward non ha annunciato alcuna RTX 3090 dotata di questi colori.

Il dissipatore è ben ventilato e c’è molto spazio affinché l’aria possa fluire liberamente attraverso le sue lamelle. La versione RTX 3080 è equipaggiata con un sistema di raffreddamento piuttosto imponente che occupa quasi tre slot PCIe a causa dell’alto TDP. La RTX 3070, meno affamata di energia, ha un rivestimento leggermente più piccolo ma è ancora spessa quasi quanto la RTX 3080, rendendola una dei più grandi RTX 3070 di terze parti attualmente sul mercato. Le versioni dorate di RTX 3070 e RTX 3080 hanno inoltre un backplate completamente dorato. Come altre schede custom, il backplate ha dei ritagli per far passare l’aria attraverso di esso, migliorando il flusso d’aria.

Gainward non ha rivelato prezzi e disponibilità e, data la situazione attuale, probabilmente dovremo attendere ancora un po’ prima di poter mettere le mani su questi prodotti.

Stando alle testimonianze di molte persone, i recenti driver GeForce Game Ready 456.55 WHQL hanno reso più stabili le schede della serie RTX 30. Anche MSI ha assicurato la qualità e la stabilità delle sue schede grafiche dopo aver effettuato diversi test.