Galax, ecco la splendida GeForce RTX 3080 Ti HOC OC Lab Edition

Palit Microsystems ha presentato la sua nuova scheda grafica Galax GeForce RTX 3080 Ti HOF OC Lab Edition che, come da tradizione, unisce una parte estetica accattivante a prestazioni di alto livello. Essendo uno dei maggiori fornitori al mondo di schede grafiche, e di conseguenza uno dei più grossi clienti di NVIDIA, Palit Microsystems può usufruire di diversi vantaggi. Infatti, l’azienda può ottenere più GPU e offrire una gamma più ampia di modelli rispetto a molti dei suoi rivali, in particolare schede con overclock di fabbrica che possiedono design unici e garantiscono prestazioni migliorate.

Con la sua famiglia Hall of Fame (HOF), il marchio Galax OC Lab di Palit va ben oltre quando si tratta di circuiti di alimentazione e sistemi di raffreddamento, quindi non sorprende che i prodotti di questa serie siano tra quelli più ambiti dagli appassionati che puntano alle migliori schede video sul mercato. La Galax GeForce RTX 3080 Ti HOF OC Lab Edition sembra impressionante quanto gli altri membri della medesima gamma. È grande, che di solito indica l’impiego di moduli per la regolazione della tensione (VRM) avanzati e possiede tre connettori di alimentazione PCIe ausiliari a otto pin che possono fornire fino a 450W di potenza. La scheda ha anche un sistema di raffreddamento semplicemente gigantesco con tre ventole che dovrebbero essere in grado di rimuovere enormi quantità di calore dal dissipatore.

Galax OC Lab non ha rivelato tutte le specifiche della sua GeForce RTX 3080 Ti HOF OC Lab Edition, ma la scheda sembra molto simile alla GeForce RTX 3090 HOF. Ciò significa che potremmo avere a che fare con un prodotto che presenta VRM a 14+8+4 fasi per un eccellente potenziale in overclock. Infatti, con la Galax GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition, il produttore è riuscito a spingere la GPU GA102 a 1.875MHz out-of-box (rispetto ai 1.695MHz consigliati da NVIDIA). Tuttavia, la Galax GeForce RTX 3080 Ti HOF OC Lab Edition non presenta un pannello LCD da 4,3” in grado di visualizzare informazioni sulla scheda o semplicemente riprodurre alcuni grafici animati come abbiamo visto con la sua prima GeForce RTX 3080 Ti HOF. Forse l’azienda voleva ridurre i costi, ma esiste ancora la possibilità che le versioni successive della scheda possano avere un display a bordo.

Purtroppo, Palit Microsystems non ha ancora annunciato il prezzo o la disponibilità della scheda grafica Galax GeForce RTX 3080 Ti HOF OC Lab Edition.