Galax, ecco le nuove GeForce RTX 3070 esclusive per la Cina

Il noto produttore di schede grafiche Galax ha annunciato quattro nuove schede grafiche GeForce RTX 3070 esclusive per il mercato cinese: Boomstar, Metaltop, Gamer e Black. Come segnalato dai colleghi VideoCardz, tutti e quattro i modelli presentano un design del sistema di raffreddamento a tripla ventola e un’estetica diversa dalle varianti modelli internazionali di Galax.

RTX 3070 Boomstar sembra avere un design ispirato agli “Anime” con un personaggio in evidenza sulla confezione. Le dimensioni della scheda sono piuttosto generose, con un sistema di raffreddamento che occupa la bellezza di tre slot di espansione ed un’estetica a tema bianco per la copertura. Il boost clock è stato portato di fabbrica a 1.785MHz.

RTX 3070 Metaltop offre invece un design metallico con ventole nere. Tra tutte le schede elencate, questo è l’unico modello che dispone di un dissipatore a doppio slot, con una lunghezza del PCB che arriva sino a tre quarti della dimensione totale del sistema di raffreddamento. La scheda necessita di un solo connettore di alimentazione PCIe a otto pin, mentre il boost clock è di 1.755MHz.

RTX 3070 Gamer è probabilmente la più particolare delle quattro e, proprio come il modello RTX 3090, presenta un tema in stile Lego con accenti rossi e blu alle estremità della scheda, oltre a un rivestimento in plastica simile a un lego. La Gamer dispone anche di un’ampia zona priva di PCB che si estende per la maggior parte della lunghezza complessiva del sistema di raffreddamento. Ciò consente al dispositivo di far passare l’aria direttamente attraverso il backplate, migliorando il flusso d’aria. L’overclock di fabbrica su questa scheda è il più alto dei quattro, offrendo un boost clock di ben 1.800MHz.

Infine, abbiamo RTX 3070 Black. Questa scheda sembra essere la più grande di tutte ed è dotata di un dissipatore a triplo slot con tre staffe PCIe da abbinare. Il colore è una sorta di argento brunastro con accenti neri opachi. Nonostante le sue enormi dimensioni, è presente solo un singolo connettore di alimentazione PCIe a otto pin, il che potrebbe ostacolare le prestazioni in overclock. La frequenza di boost è pari a 1.755MHz.

Ricordiamo che la GeForce RTX 3070 è la scheda di fascia media di NVIDIA basata sull’architettura Ampere ed è equipaggiata con 5.888 CUDA Core e 8GB di RAM GDDR6 su un bus a 256 bit.