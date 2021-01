GALAX, la nuova GeForce RTX 3090 HOF è il sogno di ogni overclocker

Così come già successo con le precedenti generazioni di schede grafiche, il modello di punta GALAX, anche con la nuova serie GeForce RTX 30 di NVIDIA, offrirà una qualità costruttiva assolutamente di prim’ordine e punterà agli appassionati più esigenti in overclock.

Recentemente, sono apparse in rete le prime foto relative alla GeForce RTX 3090 Hall Of Fame (HOF) che offre, come sempre, un PCB bianco ed un sistema di raffreddamento a tripla ventola. Oltre al PCB di una colorazione piuttosto inconsueta, la scheda grafica, come possiamo vedere dalle immagini a corredo della notizia, sarà equipaggiata con un generoso sottosistema di alimentazione da 26 fasi, mentre la corrente sarà fornita da ben tre connettori di alimentazione a 8 pin. Infine, ricordiamo che il dispositivo sarà fornito anche di un ampio schermo LCD per la visualizzazione di varie misurazioni.

Dalle foto possiamo presumere che il prodotto sia ormai giunto ad una fase piuttosto avanzata di progettazione e potrebbe debuttare sul mercato tra non molto. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, esse coincidono con il resto delle GeForce RTX 3090 già in circolazione. Infatti, la scheda è basata sulla GPU GA102-300, chip costituito di 28 miliardi transistor, prodotto sul nodo a 8nm di Samsung e dotato di ben 10.469 core CUDA, accompagnata da 24GB di RAM GDDR6X su un bus a 384bit, per una larghezza di banda massima teorica di 936GB/s.

Il team responsabile della creazione della GALAX GeForce RTX 3090 HOF vede, al suo interno, diversi overlocker famosi, come il team TecLab guidato da Ronaldo Buassali, ed il team HOF con a capo Mad Tse. Sarà interessante vedere quali performance sarà possibile avere con questo specifico modello, soprattutto se verrà impiegato successivamente un sistema di raffreddamento ad azoto liquido.