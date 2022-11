Disponibile da pochissimo sul mercato, la nuova, e potente, GeForce RTX 4080 torna a far parlare di sé grazie al raggiungimento di un nuovo record mondiale ad opera del team OC di Galax, che ha portato la GPU sino alla frequenza di 3.615MHz, il 40% in più rispetto al boost clock di serie.

Tuttavia, per questa impresa non è stata impiegata un’edizione HOF (Hall Of Fame), serie che si è sempre contraddistinta per l’estremo potenziale in ambito overclock in virtù dell’impiego di componenti selezionati, ma una più “semplice” Galax RTX 4080 Serious Gamer (SG) 1-Clock OC Edition, decisamente più economica.

Purtroppo, Galax non ha diffuso ulteriori dettagli a riguardo, quindi non sappiamo esattamente come sia stato ottenuto questo nuovo record. Già un paio di settimane fa, l’azienda aveva portato la sua RTX 4090 HOF a frequenze superiori a 3,8GHz. Attualmente, possiamo solo presumere che Galax abbia utilizzato un sistema di raffreddamento estremo per la sua impresa, quindi impiegando azoto liquido (LN2).

Photo Credit: Galax

Al momento, non esiste ancora una RTX 4080 HOF Edition, ma in commercio sono proposti due modelli, SG e Metal Master, ognuno dei quali disponibile nella variante normale o OC. La RTX 4080 SG OC, utilizzata per raggiungere il nuovo record mondiale, è dotata di un imponente dissipatore con tre ventole, ma è presente anche un’ulteriore ventola aggiuntiva da 102mm, chiamata 1-Clip Booster 2.0, per massimizzare il raffreddamento.

Ricordiamo che la RTX 4080 è equipaggiata con una GPU AD103, con un die che misura 379 mm² e conta 45,9 miliardi di transistor. A disposizione troviamo 9728 CUDA Core, 76 RT Core di terza generazione per il ray tracing in tempo reale, 304 Tensor Core di quarta generazione per la gestione del DLSS e dei carichi IA, 304 Texture Unit e una frequenza massima di 2505 MHz. I 16GB di memoria sono di tipo GDDDR6X a 22,4 Gbps con interfaccia 256-bit, per una larghezza di banda complessiva pari a 716,8 GB/s.