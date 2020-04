GALAX si tinge di rosa con la nuova GeForce RTX 2070 Super EX PINK Edition

GALAX amplia il suo catalogo di schede grafiche dalla connotazione estetica forte. Dopo modelli caratterizzati dal bianco totale, arriva la GeForce RTX 2070 Super EX (1-Click OC) PINK Edition, variante in rosa della più “sobria” serie EX e destinata ad appassionati videogiocatori che vogliono ancora di più personalizzare i componenti del proprio computer, dandogli un tocco unico.

Come si evince dal nome, la GeForce RTX 2070 Super EX (1-Click OC) PINK Edition si basa sul processore grafico NVIDIA Turing TU104-410 a 12nm: 8GB GDDR6 a 14Gbps, con bus a 256bit per un’ampiezza canale di 448 GB/s, 2560 CUDA core, 160 unità Texture Mapping (TMU), 64 unità ROPs, 40 unità SM, 320 TENSOR core e 40 core RT completano la scheda tecnica. Con frequenze standard, il chip è in grado di raggiungere i 113.3 GPixel/s, i 283.2 GTexel/s e i 18.12 TFLOPS in calcoli FP16 (2:1). La scheda è compatibile con le più recenti istruzioni grafiche: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, OpenCL 1.2, Vilkan 1.2.131, CUDA 7.5 e Shader Model 6.5.

Il modello proposto da GALAX arriva già overclockato di fabbrica: la frequenza Boost qui raggiunge i 1815MHz in luogo dei 1770MHz di riferimento NVIDIA, con l’opzione 1-Click OC che aumenta lo stesso Boost fino a 1830MHz utilizzando il software Xtreme Tuner Plus RTX proposto da GALAX per controllare in tempo reale voltaggi e frequenze della scheda, potendo anche agire su modifiche degli stessi parametri in manuale o con regolazioni automatiche gestite dal software.

Per questa scheda GALAX ha deciso di adoperare un PCB di colore bianco, caratteristica declinata solo nella serie più pregiata Hall of Fame. Colori a parte, la scheda condivide la stessa sostanza della versione EX nera standard: medesimo dissipatore con due ventole da 100mm e illuminazione RGB, placca posteriore in alluminio (qui colorata di rosa), ingombro dual slot, tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.0b. Per l’alimentazione sono richiesti i consueti 1×6pin e 1×8pin.