Se state cercando un notebook con prestazioni eccezionali e con un’ottima integrazione nell’ecosistema Samsung, ad un prezzo imbattibile, allora non potete lasciarvi sfuggire l’offerta di Amazon per il Galaxy Book2 Pro. Questo portatile, inizialmente commercializzato a 1.399,00€ e con un prezzo di acquisto mediano di circa 1.000 Euro, è attualmente disponibile a soli 599,25€.

Questa offerta straordinaria rende al momento l’acquisto di qualsiasi altro notebook business privo di senso. Il Galaxy Book2 Pro, infatti, vanta un’eccellente integrazione con l’ecosistema Samsung, un bellissimo display AMOLED e un design incredibilmente sottile e leggero, con soli 1,11 kg per il modello da 15,6″. Il prezzo proposto è semplicemente eccezionale e non è stato neppure offerto durante il Prime Day. Inoltre, è importante sottolineare che con meno di 600 Euro è impossibile trovare un altro portatile premium dotato di display AMOLED e di altre accortezze tecniche. Quindi, approfittatene al più presto prima che sia troppo tardi!

Con i suoi bordi ultra sottili, potrete portarlo ovunque andiate con estrema facilità, godendo di un potente processore Intel Core i5 di 12a generazione basato su un’architettura ibrida. Questa CPU sarà capace di gestire senza sforzo anche i carichi di lavoro più pesanti.

Con Galaxy Book2 Pro anche la vostra privacy ne beneficerà, in quando il portatile è progettato per proteggere le informazioni critiche, nascondendole fino al livello del firmware e offrendo funzionalità di sicurezza basate sull’hardware. Un’altra caratteristica straordinaria offerta da questo modello è la possibilità di collegarlo in modalità wireless a un Galaxy Tab, creando un setup con schermi multipli. Potrete duplicare o estendere lo schermo e lavorare su entrambi i dispositivi contemporaneamente, oltre a condividere in un lampo file tra i dispositivi Samsung Galaxy.

Su questo portatile è presente persino la tecnologia blockchain, che alimenta Private Share, un’applicazione che consente di crittografare i file per una maggiore sicurezza. Insomma, affidandovi a Galaxy Book2 Pro raggiungerete nuovi livelli di professionalità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

