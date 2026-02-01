10 curiosità sui processori AMD che probabilmente non conosci (10 di 10)

10. AMD e la crisi quasi fatale del 2012-2015

Pochi ricordano quanto AMD fosse vicina al fallimento tra il 2012 e il 2015. L'architettura Bulldozer si rivelò un flop sul piano delle prestazioni per core, le quote di mercato crollarono, l'azienda fu costretta a vendere la propria sede storica di Sunnyvale e a fare un leaseback per ottenere liquidità. AMD licenziò migliaia di dipendenti e sembrò sul punto di scomparire. Fu la scommessa sull'architettura Zen — guidata dall'ingegnera Jim Keller e dalla CEO Lisa Su — a salvare l'azienda, trasformandola in pochi anni da quasi fallita a protagonista assoluta del mercato dei semiconduttori.

Fonte immagine: www.amd.com