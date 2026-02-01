10 curiosità sui processori AMD che probabilmente non conosci (3 di 10)

3. AMD e Intel hanno una storia comune

Molti non sanno che AMD nacque nel 1969 grazie a Jerry Sanders e altri sette ingegneri, molti dei quali provenivano proprio da Fairchild Semiconductor, la stessa 'culla' da cui era nata Intel un anno prima. Per anni AMD ha prodotto processori x86 con licenza da Intel, tant'è che fino agli anni '90 i chip AMD erano praticamente dei cloni legalmente autorizzati dei chip Intel. Solo a partire dai tardi anni '90 AMD ha iniziato a sviluppare architetture proprie e originali.

Fonte immagine: patch.com