10 curiosità sui processori AMD che probabilmente non conosci (4 di 10)

4. Il record mondiale di overclock appartiene ad AMD

I processori AMD FX, pur non essendo i più efficienti della storia, hanno stabilito record mondiali di overclock straordinari. Nel 2012, l'AMD FX-8150 fu portato alla frequenza incredibile di 8,461 GHz usando azoto liquido ed elio liquido per il raffreddamento, stabilendo un record Guinness World Record per il processore commerciale più veloce del mondo. Questo dimostra le potenzialità nascoste dell'architettura Bulldozer, nonostante le sue critiche sul fronte dell'efficienza energetica.