10 curiosità sui processori AMD che probabilmente non conosci (5 di 10)

5. AMD ha inventato il concetto di CPU a 64 bit per PC

Contrariamente a quanto molti pensano, non è stata Intel a introdurre le istruzioni a 64 bit per i personal computer, ma AMD. Nel 2003, AMD lanciò l'Athlon 64 con l'architettura AMD64 (oggi nota come x86-64), portando per la prima volta il computing a 64 bit al grande pubblico dei PC. Intel fu costretta ad adottare lo stesso standard, chiamandolo EM64T, e ancora oggi tutti i processori moderni — inclusi quelli Intel — utilizzano l'architettura a 64 bit originariamente progettata da AMD.