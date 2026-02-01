6. I chiplet: AMD ha reinventato la produzione dei chip

Con l'architettura Zen 2 (2019), AMD ha introdotto il rivoluzionario design a chiplet nei processori consumer. Invece di produrre un unico die monolitico grande e costoso, AMD ha separato i core di calcolo (CCD) dal controller I/O (IOD), permettendo di combinare moduli prodotti con diversi processi produttivi. Questo approccio ha abbattuto i costi, migliorato i rendimenti produttivi e permesso scalabilità estrema — ed è diventato un modello che l'intera industria dei semiconduttori ha iniziato a seguire.
Fonte immagine: hexus.net
