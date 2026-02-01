Logo Tom's Hardware
6. I chiplet: AMD ha reinventato la produzione dei chip 7. La tecnologia 3D V-Cache: stacking verticale della cache 8. AMD ha salvato Sega e Sony dalle ristrettezze hardware

10 curiosità sui processori AMD che probabilmente non conosci (7 di 10)

7. La tecnologia 3D V-Cache: stacking verticale della cache

Nel 2022 AMD ha introdotto la tecnologia 3D V-Cache sui processori Ryzen 5800X3D, una soluzione ingegneristica audace che consente di impilare verticalmente strati aggiuntivi di cache L3 direttamente sopra i core di calcolo, usando connessioni TSV (Through-Silicon Via). Il risultato è un processore con fino a 192 MB di cache L3 totale, che si traduce in guadagni prestazionali enormi nei videogiochi. Questa tecnologia, ispirata ai processi HBM per le GPU, rappresenta una delle innovazioni più originali nell'industria dei processori degli ultimi anni.

7. La tecnologia 3D V-Cache: stacking verticale della cache 8. AMD ha salvato Sega e Sony dalle ristrettezze hardware 9. Il processore Threadripper con 96 core: una bestia per professionisti
+7
10. AMD e la crisi quasi fatale del 2012-2015

Ti potrebbe interessare anche