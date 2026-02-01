7. La tecnologia 3D V-Cache: stacking verticale della cache

Nel 2022 AMD ha introdotto la tecnologia 3D V-Cache sui processori Ryzen 5800X3D, una soluzione ingegneristica audace che consente di impilare verticalmente strati aggiuntivi di cache L3 direttamente sopra i core di calcolo, usando connessioni TSV (Through-Silicon Via). Il risultato è un processore con fino a 192 MB di cache L3 totale, che si traduce in guadagni prestazionali enormi nei videogiochi. Questa tecnologia, ispirata ai processi HBM per le GPU, rappresenta una delle innovazioni più originali nell'industria dei processori degli ultimi anni.
