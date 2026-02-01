9. Il processore Threadripper con 96 core: una bestia per professionisti

AMD ha spinto i confini dell'immaginabile con la linea Threadripper PRO, arrivando a offrire processori con 96 core fisici e 192 thread nella serie 7000 Threadripper PRO. Questi chip, destinati a workstation professionali di fascia altissima, supportano fino a 2 TB di RAM DDR5 e 128 linee PCIe 5.0. Per dare un'idea della potenza: questi processori vengono usati da studi di effetti visivi per Hollywood, centri di ricerca scientifica e aziende che lavorano con intelligenza artificiale su scala massiccia.
Fonte immagine: www.amd.com
