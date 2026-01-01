10 Curiosità sui processori Intel (2 di 10)

2. La Legge di Moore: una profezia diventata realtà

Nel 1965, Gordon Moore, cofondatore di Intel, osservò che il numero di transistor presenti su un chip raddoppiava circa ogni anno, mantenendo invariato il costo di produzione. Nel 1975 rivide la sua previsione, portando il periodo di raddoppio a circa due anni. Questa osservazione, diventata nota come 'Legge di Moore', si è rivelata straordinariamente accurata per decenni e ha guidato l'intera industria dei semiconduttori. Grazie a essa, i processori Intel sono passati dai 2.300 transistor dell'Intel 4004 agli oltre 100 miliardi di transistor dei moderni chip Intel di ultima generazione, con conseguenti enormi miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

Fonte immagine: Intel