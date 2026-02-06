10 Curiosità sui processori Intel (6 di 10)

6. L'architettura x86: uno standard che dura da oltre 45 anni

Nel 1978, Intel introdusse il processore 8086, gettando le basi dell'architettura x86 che ancora oggi domina il mercato dei computer desktop, laptop e server. Originariamente progettata come architettura a 16 bit, fu estesa a 32 bit con l'Intel 386 nel 1985 e a 64 bit (con l'architettura x86-64, sviluppata inizialmente da AMD e poi adottata anche da Intel come EM64T) nei primi anni 2000. La longevità di x86 è un caso unico nella storia dell'informatica: nonostante l'esplosione di architetture alternative come ARM, x86 rimane lo standard predominante per i PC e i server grazie alla sua vastissima compatibilità software e alla continua evoluzione delle prestazioni.

Fonte immagine: Wikimedia