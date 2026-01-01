Logo Tom's Hardware
8. La rivoluzione dei Core: quando meno clock significa più prestazioni

Agli inizi degli anni 2000, Intel seguiva la filosofia del 'NetBurst', puntando su frequenze di clock sempre più elevate con la famiglia Pentium 4, che arrivò a 3,8 GHz. Tuttavia, questo approccio portava a consumi energetici e temperature elevatissimi, tanto che alcuni modelli necessitavano di raffreddamenti avanzati. La svolta arrivò nel 2006 con l'architettura Intel Core, sviluppata paradossalmente dal team israeliano di Intel a Haifa, che partendo dall'architettura del Pentium M (pensata per i portatili) creò un processore più efficiente e più performante a frequenze più basse. I Core 2 Duo surclassarono i Pentium 4 pur lavorando a velocità inferiori, dimostrando che l'efficienza architetturale conta più dei semplici GHz.

