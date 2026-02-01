10 Curiosità sulla Storia di Internet (1 di 10)

1. Le origini militari: ARPANET (1969)

Internet nacque ufficialmente il 29 ottobre 1969, quando il primo messaggio fu trasmesso tra due computer attraverso ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), una rete sviluppata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il primo messaggio inviato fu 'lo', abbreviazione di 'login', poiché il sistema andò in crash dopo sole due lettere. Solo in un secondo tentativo fu possibile completare il login completo. ARPANET era stata progettata per garantire le comunicazioni militari anche in caso di attacco nucleare, grazie alla sua struttura decentralizzata.