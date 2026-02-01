10 Curiosità sulla Storia di Internet (10 di 10)

10. Internet oggi: numeri da capogiro

Dai 4 computer connessi di ARPANET nel 1969, Internet è cresciuta fino a collegare circa 6 miliardi di persone nel 2025, pari a circa il 74% della popolazione mondiale, anche se oltre 2,2 miliardi di persone restano ancora offline. Ogni giorno vengono inviati oltre 376 miliardi di email, si guardano più di 1 miliardo di ore di video su YouTube e vengono caricati decine di milioni di foto sui social network. La quantità totale di dati generati, copiati e consumati nel mondo ha superato i 181 zettabyte nel 2025 (uno zettabyte è un numero con 21 zeri) e si prevede che nel 2026 si supereranno i 220 zettabyte. Oggi l’accesso a Internet è considerato dalle Nazioni Unite un elemento fondamentale per l’esercizio di molti diritti umani, perché consente di informarsi, comunicare e partecipare alla vita sociale.