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1. Le origini militari: ARPANET (1969) 2. Il primo indirizzo email e la @ (1971) 3. La nascita del World Wide Web (1991)

10 Curiosità sulla Storia di Internet (2 di 10)

2. Il primo indirizzo email e la @ (1971)

Nel 1971, l'ingegnere informatico Ray Tomlinson inviò la prima email della storia tra due computer che si trovavano fisicamente nella stessa stanza, ma connessi tramite ARPANET. Fu proprio Tomlinson a scegliere il simbolo '@' per separare il nome dell'utente dal nome del computer di destinazione, una convenzione che è rimasta invariata fino ad oggi. Il contenuto della prima email è andato perduto, ma Tomlinson ha dichiarato che probabilmente era una sequenza casuale di lettere, qualcosa come 'QWERTYUIOP'. Questa invenzione ha rivoluzionato per sempre le comunicazioni umane.

2. Il primo indirizzo email e la @ (1971) 3. La nascita del World Wide Web (1991) 4. Il primo browser grafico: Mosaic (1993)
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5. Il primo acquisto online (1994)

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