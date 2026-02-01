10 Curiosità sulla Storia di Internet (2 di 10)

2. Il primo indirizzo email e la @ (1971)

Nel 1971, l'ingegnere informatico Ray Tomlinson inviò la prima email della storia tra due computer che si trovavano fisicamente nella stessa stanza, ma connessi tramite ARPANET. Fu proprio Tomlinson a scegliere il simbolo '@' per separare il nome dell'utente dal nome del computer di destinazione, una convenzione che è rimasta invariata fino ad oggi. Il contenuto della prima email è andato perduto, ma Tomlinson ha dichiarato che probabilmente era una sequenza casuale di lettere, qualcosa come 'QWERTYUIOP'. Questa invenzione ha rivoluzionato per sempre le comunicazioni umane.