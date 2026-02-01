10 Curiosità sulla Storia di Internet (3 di 10)

3. La nascita del World Wide Web (1991)

Il World Wide Web, spesso confuso con Internet stesso ma in realtà solo uno dei suoi servizi, fu inventato da Tim Berners-Lee nel 1989 mentre lavorava al CERN di Ginevra, in Svizzera. Il suo obiettivo era facilitare la condivisione di informazioni tra ricercatori scientifici. Il primo sito web della storia, ancora accessibile oggi all'indirizzo info.cern.ch, fu pubblicato il 6 agosto 1991 e descriveva il progetto del World Wide Web. Berners-Lee decise generosamente di non brevettare la sua invenzione, rendendola disponibile gratuitamente a tutto il mondo.