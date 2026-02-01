10 Curiosità sulla Storia di Internet (4 di 10)

4. Il primo browser grafico: Mosaic (1993)

Prima del 1993, navigare su Internet era un'esperienza puramente testuale, accessibile solo a tecnici e accademici. Tutto cambiò con il rilascio di Mosaic, il primo browser web grafico, sviluppato da Marc Andreessen e Eric Bina al National Center for Supercomputing Applications (NCSA) dell'Università dell'Illinois. Mosaic permetteva di visualizzare immagini direttamente nelle pagine web e aveva un'interfaccia intuitiva, aprendo Internet al grande pubblico. In soli 18 mesi dalla sua uscita, il numero di utenti Internet crebbe di oltre il 10.000%, segnando l'inizio dell'era del web commerciale.