5. Il primo acquisto online (1994)

Il primo acquisto sicuro tramite Internet fu effettuato il 27 agosto 1994, quando Dan Kohn, fondatore del sito NetMarket, vendette un CD dell'album 'Ten Summoner's Tales' di Sting al suo amico Phil Brandenberger per 12,48 dollari più le spese di spedizione. La transazione avvenne utilizzando un sistema di crittografia chiamato SSL (Secure Sockets Layer), sviluppato da Netscape, che rendeva sicuro l'invio dei dati della carta di credito online. Questo evento segnò l'alba dell'e-commerce, un settore che oggi vale migliaia di miliardi di dollari a livello globale.
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