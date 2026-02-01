10 Curiosità sulla Storia di Internet (6 di 10)

6. Il 'millennium bug' (Y2K, 1999-2000)

Verso la fine degli anni '90, il mondo fu travolto dal panico per il cosiddetto 'millennium bug' o Y2K (Year 2000 Problem). Il problema nasceva dal fatto che molti programmi informatici memorizzavano gli anni con sole due cifre (es. '99' per '1999'), e si temeva che al passaggio all'anno 2000 i computer avrebbero potuto interpretare '00' come 1900, causando crash di sistemi critici come banche, ospedali e reti elettriche. I governi e le aziende di tutto il mondo spesero complessivamente oltre 300 miliardi di dollari per aggiornare i propri sistemi. Il fatidico capodanno del 2000 arrivò e passò senza grandi disastri, ma il dibattito su quanto il rischio fosse reale o gonfiato è ancora aperto.