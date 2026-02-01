10 Curiosità sulla Storia di Internet (7 di 10)

7. La nascita di Google e il PageRank (1998)

Google fu fondato il 4 settembre 1998 da Larry Page e Sergey Brin, due studenti di dottorato dell'Università di Stanford. Il motore di ricerca era inizialmente ospitato sui server dell'università e si basava su un algoritmo rivoluzionario chiamato PageRank, che valutava la rilevanza di una pagina web in base al numero e alla qualità dei link che la puntavano. Il nome 'Google' è una storpiatura del termine matematico 'googol', che indica il numero 1 seguito da 100 zeri, a simboleggiare la vastità delle informazioni che il motore si proponeva di organizzare. Oggi Google elabora oltre 8,5 miliardi di ricerche al giorno.