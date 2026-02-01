10 Curiosità sulla Storia di Internet (8 di 10)

8. La bolla delle dot-com (2000-2001)

Tra il 1995 e il 2000, si verificò una delle più grandi bolle speculative della storia finanziaria: la 'dot-com bubble'. Gli investitori pomparono miliardi di dollari in aziende Internet spesso prive di un modello di business sostenibile, convinti che qualsiasi società con un dominio '.com' potesse diventare ricchissima. L'indice Nasdaq, ricco di titoli tecnologici, raggiunse il picco massimo il 10 marzo 2000 e poi crollò di oltre il 78% nei due anni successivi, spazzando via migliaia di miliardi di dollari di capitalizzazione. Molte aziende, come Pets.com e Webvan, fallirono clamorosamente, mentre sopravvissero e prosperarono giganti come Amazon e Google.