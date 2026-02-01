10 Curiosità sulla Storia di Internet (9 di 10)

9. La nascita dei social network (2003-2004)

I social network, così come li conosciamo oggi, iniziarono a prendere forma nei primi anni 2000. MySpace fu lanciato nell'agosto 2003 e divenne rapidamente il sito più visitato al mondo tra il 2005 e il 2008. Ma fu Facebook, fondato da Mark Zuckerberg il 4 febbraio 2004 come rete esclusiva per gli studenti di Harvard, a rivoluzionare definitivamente il modo in cui le persone si relazionano online. In soli 24 ore dal lancio, si iscrissero 1.200 studenti. Aperto al pubblico nel 2006, Facebook raggiunse il miliardo di utenti nel 2012 e oggi conta oltre 3 miliardi di utenti attivi mensili, rendendolo la più grande comunità virtuale mai esistita.