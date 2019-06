Gaming DAC Pro S, la nuova scheda audio esterna USB di Sharkoon

Sharkoon Gaming DAC Pro S è una scheda audio esterna, che converte i segnali digitali in analogici e viceversa, permettendo a una una comune cuffia di ottenere un audio migliore.

Sharkoon ha presentato Gaming DAC Pro S, una scheda audio esterna USB, che converte i segnali digitali in analogici e viceversa, permettendo a una una comune cuffia di ottenere un audio migliore. La proposta dell’azienda tedesca si rivolge agli utenti che vogliono migliorare l’esperienza audio durante le sessioni di gioco, ma che allo stesso tempo cercano un prodotto semplice ed immediato.

Il nuovo DAC da gioco è infatti definito “DAC and play”, non ha quindi bisogno di installazione o software per essere utilizzato, basterà collegare la scheda, grande quanto una chiavetta USB, in una qualsiasi porta USB disponibile e selezionarla come uscita audio. Con un corpo in alluminio anodizzato nero inoltre, il peso del DAC è di soli 8 grammi, il che lo rende compatto ed ultraportatile (42,0 x 17,3 x 9,7 mm).

Per quanto riguarda la scheda tecnica, la proposta di Sharkoon riesce a pilotare cuffie fino a 300 Ohm con frequenze di campionamento che arrivano a 96 kHz e 24 bit. Il rapporto segnale-rumore è di 100 db, ha una tensione in uscita di 2V e una potenza massima di 250 mW. All’interno troviamo i chip BES3100 e MAX97220A.

Il jack da 3,5 mm combinato per cuffie/altoparlanti e microfono è placcato oro per comunicazioni chiare e cristalline. Il device è stato anche certificato Hi-Res Audio dalla Japan Audio Society (JAS).

Infine per quanto riguarda la compatibilità, la scheda audio di Sharkoon può essere usata oltre che su PC, anche con PS4 e dispositivi Android (tramite cavo OTG). Con un prezzo di soli 31,90 euro, il Gaming DAC Pro S potrebbe rivelarsi una discreta proposta per chi vuole un prodotto funzionale, semplice da usare e da trasportare.