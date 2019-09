Gears 5 provato su PC, ecco le prestazioni con le nuove GPU AMD e Nvidia

Abbiamo provato Gears 5 su PC con le schede video più recenti, in questo articolo vi raccontiamo le nostre impressioni.

Gears 5 è il quinto capitolo della saga Gears of War, storico TPS per Xbox sviluppato da Epic Games prima e da The Coalition poi. Dopo Gears of War 4 e Gears of War Ultimate Edition (remake del primo gioco), come le altre esclusive Xbox moderne anche il nuovo titolo distribuito da Microsoft è disponibile sia su console che su PC; noi di Tom’s abbiamo fatto dei test, e oggi siamo qui a raccontarvi le prestazioni di questo nuovo Gears 5 con le schede video più recenti di casa AMD e Nvidia.

Per testare le prestazioni di Gears 5 abbiamo utilizzato il nostro banchetto di prova principale, con processore Intel Core i9-9900K e 16 GB di memoria RAM. Qui sotto vi lasciamo una tabella con le specifiche complete della piattaforma e tutte le schede video utilizzare per questa prova.

Processore Intel Core i9-9900K Scheda madre Asus ROG Z390 Maximus XI Hero (WiFi) RAM Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 Alimentatore Sharkoon Silentstorm IceWind Black 750W SSD Sistema operativo: Samsung SSD 860 EVO M.2 500 GB

Giochi: Crucial MX500 1TB Dissipatore Noctua NH-U12A Schede video GeForce RTX 2080 Ti

GeForce RTX 2080 SUPER

GeForce RTX 2070 SUPER

GeForce RTX 2060 SUPER

GeForce RTX 2060

GeForce GTX 1660 Ti

AMD Radeon RX 5700

AMD Radeon RX 5700 XT

AMD Radeon RX 590 Banchetto Dimastech Mini V1.0 Driver Nvidia GeForce 436.15 WHQL

AMD Adrenalin 2019 Edition 19.8.2 OS Windows 10 Pro, versione 1903

Abbiamo valutato le prestazioni di Gears 5 alle tre risoluzioni principali (1080p. 1440p e 2160p), sfruttando il benchmark integrato e il preset grafico Ultra e registrando il framerate con OCAT, calcolando successivamente la media e il 99esimo percentile, come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo su come testiamo le schede video.

Gears 5 è sviluppato in Unreal Engine 4, ottimizzato per le DX 12 e per le schede grafiche Radeon, incluse quelle basate sulla nuova architettura RDNA. Tra le caratteristiche dedicate troviamo:

Asynchronous Compute – Consente alle GPU Radeon di eseguire più operazioni contemporaneamente. Questa capacità di multithreading delle GPU consente una distribuzione efficiente del carico di lavoro, dalla grafica agli effetti visivi, con un conseguente aumento del framerate.

– Consente alle GPU Radeon di eseguire più operazioni contemporaneamente. Questa capacità di multithreading delle GPU consente una distribuzione efficiente del carico di lavoro, dalla grafica agli effetti visivi, con un conseguente aumento del framerate. Multithreaded Command Buffering – Assicura un traffico più veloce dal processore AMD Ryzen alla scheda grafica AMD Radeon, per prestazioni più elevate, grafica migliore e una latenza ridotta.

– Assicura un traffico più veloce dal processore AMD Ryzen alla scheda grafica AMD Radeon, per prestazioni più elevate, grafica migliore e una latenza ridotta. AMD FidelityFX (prossimamente) – In un aggiornamento successivo al lancio, Gears 5 aggiungerà il supporto per AMD FidelityFX, offrendo un miglioramento significativo della nitidezza dell’immagine per percepire i dettagli nelle aree a basso contrasto. Fornisce un considerevole miglioramento della chiarezza dell’immagine, contrastando l’attenuazione causata da altri effetti.

Premessa

I test che vedrete più avanti sono stati fatti in anteprima, con la versione definitiva del gioco ma con driver AMD e Nvidia che potrebbero non includere tutte le ottimizzazioni finali. Per questo motivo, una volta che Gears 5 sarà rilasciato ufficialmente, se le due aziende rilasceranno nuovi driver creati ad hoc per il titolo provvederemo a rifare i test e ad aggiornare questo articolo.

Prestazioni in Full HD

In Full HD tutte le schede che abbiamo provato risultano più che adatte per far girare Gears 5 ben oltre i 60 FPS. La RTX 2080 SUPER raggiunge praticamente i 120 FPS, mentre la RTX 2080 Ti li supera abbondantemente. Le due Radeon RX 5700 offrono ottime prestazioni, leggermente superiori a quelle della RTX 2060 SUPER ma inferiori a quelle della RTX 2070 SUPER.

Prestazioni in Quad HD

In 1440p la RX 590 si avvicina alla soglia dei 60 FPS, ma per raggiungerli stabilmente dovrete modificare il livello di dettaglio grafico, abbassandolo leggermente; stesso discorso per la GTX 1660 Ti, che si ferma poco sopra i 50 FPS. Le altre schede video offrono invece tutte prestazioni sufficienti, con le Radeon RX 5700 e RX 5700 XT che – come a 1080p – si posizionano tra la RTX 2060 SUPER e la RTX 2070 SUPER.

Prestazioni in Ultra HD

A risoluzione 4K il quadro è abbastanza chiaro: la RTX 2080 SUPER e la RTX 2080 Ti – le uniche schede video indicate per il 2160p – raggiungono i fatidici 60 FPS, mentre le altre GPU che abbiamo testato arrivano tutte intorno ai 30 FPS o poco sopra.

Per quanto però possa sembrare strano ad alcuni, Gears 5 non è un titolo poi così frenetico e risulta godibile anche a 30 FPS; escludendo la GTX 1660 Ti e la RX 590 (anche visti i valori dei percentili) l’ultima creazione di The Coalition può quindi essere giocata in Ultra HD a dettagli Ultra con tutte le schede video che abbiamo provato senza troppi problemi.