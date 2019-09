Arriva Geekbench 5, nuovi test per mettere alla prova l’hardware moderno

Primate Labs ha svelato Geekbench 5, nuova versione del popolare benchmark cross-platform che permette di confrontare la potenza di PC desktop, notebook, smartphone e tablet.

Primate Labs ha reso disponibile Geekbench 5, nuova versione del benchmark cross-platform che permette di misurare le prestazioni del vostro PC desktop, notebook, smartphone, tablet e avere risultati comparabili (o almeno questo è l’obiettivo).

Potete scaricare Geekbench 5 per Windows, macOS e Linux dal sito dedicato, oppure Geekbench 5 per iOS e Geekbench 5 Pro per iOS dall’App Store (5,49 euro). Geekbench 5 per Android sarà disponibile entro questa settimana su Google Play.

Quali sono le novità di questa versione di Geekbench? Il benchmark CPU include prove che pongono il vostro sistema di fronte a nuove sfide, con test che sfrutta machine learning, realtà aumentata e fotografia computazionale.

Geekbench 5 aumenta anche l’impatto sulla memoria dei carichi di lavoro esistenti per avere un quadro più accurato della relazione tra le prestazioni della RAM e quelle della CPU. Il benchmark offre inoltre nuove modalità di test multi-thread, consentendo ai thread di lavorare in modo cooperativo su un problema anziché separatamente su differenti problemi.

Secondo Primate Labs questo permette a Geekbench 5 di fornire un quadro migliore del comportamento di un dispositivo a fronte dei carichi multi-thread moderni.

Novità anche per il benchmark “GPU Compute”, che pone la GPU di fronte a calcoli non prettamente grafici. Il cambiamento più rilevante è il supporto all’API Vulkan, insieme a CUDA, Metal e OpenCL. Presenti anche nuovi test basati sugli algoritmi accelerati dalla GPU, come operazioni di computer vision come Stereo Matching e di realtà aumentata come Feature Matching.

Geekbench 5 include anche un’interfaccia dei risultati con pieno supporto per la Dark Mode di macOS 10.14, mentre quella su iOS 13 sarà disponibile più avanti nel corso dell’anno. Altra novità di Geekbench 5 è la disponibilità di una versione solo a 64 bit: la nuova versione del test taglia i ponti con i sistemi operativi e i processori a 32 bit.

Per celebrare il debutto di Geekbench 5 è attiva una promozione fino al 10 settembre: tutte le versioni sono scontate del 50% sul Primate Labs Store e lo stesso dicasi per Geekbench 5 Pro sull’App Store di iOS. Geekbench 5 nella versione base è invece totalmente gratuito su iOS.