Geekbench svela nuovi dettagli su Intel Xe HPG DG2

Vi avevamo già parlato qualche settimana fa dell’arrivo sul mercato desktop delle nuove schede grafiche marchiate Intel, che si inseriva ufficialmente per la prima volta nel combattutissimo mondo delle GPU discrete in cui AMD e Nvidia dettano legge. A tal proposito, è comparsa sul database di Geekbench una nuova VGA, che con molta probabilità sarà la scheda di punta della nuova linea di prodotti di casa Intel. Si tratta infatti della nuova GPU Intel Xe-HPG DG2-Gaming, che sarà la scheda top di gamma della nuova serie Xe-HPG studiata e pensata appositamente per le fasce enthusiast e mainstream e che arriverà sugli scaffali non prima della seconda metà di quest’anno.

Per quanto riguarda le specifiche, la nuova scheda sarà dotata di 512 EU (Execution Unit) corredate da 4096 CU e con una frequenza massima, per ora, di 1800 MHz. Lato memoria la GPU sarà dotata di 12 GB di VRAM (probabilmente) GDDR6, visto che è noto solamente il quantitativo e non è specificata la tipologia utilizzata. La GPU Xe-HPG DG2 inoltre avrà a bordo 4 MB di cache L2, come specificato nel file di log di Geekbench. La piattaforma di test è invece basata su un processore Alder Lake 16Core/24Thread basato su socket LGA 1700 e con ben 32GB di RAM DDR5 installati.

Il test OpenCL restituisce un risultato per ora davvero deludente, di appena 7943 punti. Per rendere l’idea, punteggi simili erano ottenuti dalle GeForce della serie 500, dato che dimostra come questo test sia stato effettuato su una delle prime unità prodotte e senza dei driver opportunamente ottimizzati. Poche settimane fa poi erano state annunciate diverse possibili configurazioni delle nuove Intel Xe-HPG DG2, in cui era presente una versione da 512 EU dotata di 16GB di VRAM; con molta probabilità, la Xe-HPG DG2 provata qui è una variante di prova, oppure un modello non presente negli elenchi diffusi. Prendendo per vera quest’ultima ipotesi, arriverebbero sul mercato GPU da 512 EU in versione sia da 12 GB (con bus a 192-bit) che da 16 GB (con bus a 256-bit).

La nuova gamma di schede video Intel Xe-HPG offrirà diversi SKU, con i chip delle soluzioni di fascia più bassa derivati da quelli di fascia superiore, un po’ come succede con le schede di Nvidia e AMD. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi ed altri benchmark, per vedere quali saranno le effettive prestazioni di questa nuova promettente scheda video.

GPU SKU Execution Unit CU Memoria Bus memorie Xe-HPG 512EU DG2-512 EU 512 EU 4096 16/8 GB GDDR6 256-bit Xe-HPG 384EU DG2-384 EU 384 EU 3072 12/6 GB GDDR6 192 bit Xe-HPG 256EU DG2-384 EU 256 EU 2048 8/4 GB GDDR6 128-bit Xe-HPG 192EU DG2-384 EU 192 EU 1536 4 GB GDDR6 128-bit Xe-HPG 128EU DG2-128 EU 128 EU 1024 4 GB GDDR6 64-bit Xe-HPG 96EU DG2-128 EU 96 EU 768 4 GB GDDR6 64-bit