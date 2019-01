GeForce RTX 2060 ufficiale, arriva il 15 gennaio a 349 dollari. Ed è pronta per il ray tracing

Nvidia ha ufficializzato la quarta scheda video Turing, la GeForce RTX 2060. Arriverà sul mercato il 15 gennaio a 349 dollari, andando a rappresentare la soluzione più economica per renderizzare il ray tracing in tempo reale. A bordo della scheda troviamo una GPU TU106, una versione “castrata” di quella presente sulla RTX 2070, con 1920 CUDA core, 240 Tensor core , 30 RT core, 120 TMU e 48 ROPs.

Per quanto riguarda le frequenze, quelle di riferimento di Nvidia indicano 1365 MHz di base e 1680 MHz in GPU Boost, con una potenza di calcolo fino a 6,5 TFLOPs. Dato che la RTX 2060 ha solamente 6 RT core in meno della RTX 2070, si parla di prestazioni in ray tracing di 5 Giga Rays, il minimo per garantire prestazioni giocabili con questa tecnologia d’illuminazione.

A bordo della scheda sono presenti anche 6 GB di memoria GDDR6 a 14 Gbps, su un bus a 192 bit, per un bandwidth di 336 GB/s. L’alimentazione, almeno per quanto riguarda il modello Founders, necessita di un singolo connettore ausiliario a 8 pin, mentre per quanto riguarda le porte posteriori troviamo la configurazione standard delle schede Turing composta da tre DisplayPort, una HDMI e una USB Type-C per visori compatibili VirtuaLink.

Dal punto di vista prestazionale, la scheda offre prestazioni superiori a una GTX 1070, andando a insediare la GTX 1070 Ti e la GTX 1080, tanto in Full HD quanto a 1440p, con variazioni da gioco a gioco. A 2560×1440 pixel, in 23 giochi testati, la scheda si è dimostrata fino al 60% più veloce di media della GTX 1060 che va idealmente a sostituire nell’offerta Nvidia.

Per quanto concerne il ray tracing, Nvidia ha snocciolato alcuni numeri con Battlefield V, affermando che la scheda può raggiungere i 90 FPS con effetti RTX disattivati, può mantenere 65 FPS con effetti attivi ma DLSS disattivato e infine può arrivare a 88 FPS con ray tracing e DLSS attivi. In generale l’azienda parla di prestazioni fino a 2 volte maggiori con “i giochi moderni” rispetto alla GTX 1060.

Per chiudere, Nvidia ha annunciato un paio di bundle. Gli utenti che acquisteranno la RTX 2060 o la RTX 2070 potranno riscattare una copia digitale di Anthem o Battlefield V, mentre gli acquirenti di una RTX 2080 o una RTX 2080 Ti potranno ricevere i codici di entrambi i titoli. Tra l’altro, Nvidia ha annunciato che Anthem supporterà il deep learning super-sampling (DLSS).