GeForce RTX 3060, non aspettatevi di trovarla al prezzo consigliato da NVIDIA

Sembra che le schede grafiche GeForce RTX 3060 potrebbero essere più costose del previsto. Come vi abbiamo comunicato in precedenza, NVIDIA aveva fissato il prezzo consigliato a 339 euro in occasione dell’annuncio ufficiale, ma VideoCardz recentemente ha riferito che alcuni rivenditori europei hanno inserito nel proprio listino alcuni modelli a prezzi maggiorati sino al 75%.

Nell’articolo viene riportato che ProShop propone alcune GeForce RTX 3060 come minimo a 499 euro e anche un altro negozio, PCDiga, ha aumentato il prezzo delle RTX 3060 di 100 euro nell’ultima settimana e non è difficile immagine che tale cifra possa incrementare ulteriormente dopo il lancio. Del resto, se la storia recente ci ha insegnato qualcosa, il prezzo consigliato dal produttore difficilmente viene seguito dai vari rivenditori sul mercato, soprattutto nell’ultimo periodo, dati gli scarsi pezzi disponibili anche a causa di bagarini e miner di criptovalute che hanno peggiorato in modo sensibile una situazione già critica.

Già la scorsa settimana, il rivenditore europeo Alternate aveva dichiarato che le scorte di schede grafiche della serie RTX 30 sarebbero state molto scarse durante il primo trimestre del 2021 a causa della pandemia COVID-19 in corso, che ha portato a diversi problemi della catena di approvvigionamento, e dell’effetto del Capodanno cinese sulla produzione. Tutti questi fattori contribuiranno ad innalzare il prezzo delle GeForce RTX 3060.

Inoltre, non aiuta il fatto che il mining di Ethereum abbia nuovamente aumentato la domanda di praticamente qualsiasi dispositivo equipaggiato con una GPU abbastanza potente da far guadagnare del denaro dalle criptovalute. Ricordiamo che le NVIDIA GeForce RTX 3060 saranno lanciate il prossimo 25 febbraio ma, come vi abbiamo riferito in questa notizia, nel caso foste interessati vi consigliamo di stare molto attenti nel corso dei prossimi giorni per riuscire ad accaparrarvene un esemplare.