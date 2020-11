GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition, ecco le prime foto

I colleghi di VideoCardz hanno pubblicato le prime foto della GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition che, ricordiamo, non è ancora stata annunciata ufficialmente da NVIDIA. Stando alle ultime informazioni, sembra che la scheda grafica di fascia media basata sull’architettura Ampere debutterà sul mercato il prossimo 2 dicembre, a poco meno di due settimane da oggi.

Credit: VideoCardz

Dal punto di vista del design, la GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition non si discosta molto da quello della GeForce RTX 3070, mostrando un generoso dissipatore a doppia ventola. È ancora presente un backplate in metallo per fornire rigidità alla scheda grafica e proteggerla da potenziali danni.

Anche la GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition utilizzerà il connettore di alimentazione PCIe a 12 pin situato al centro della scheda grafica e l’adattatore per connettori a 8-pin sarà fornito in confezione.

Credit: VideoCardz

Come vi abbiamo riferito nel corso delle scorse settimane, la GeForce RTX 3060 Ti dovrebbe essere equipaggiata con la GPU GA104, che potrà contare su 4.864 CUDA core, 80 ROP ed un clock di base di 1.410MHz in grado di raggiungere i 1.665MHz in Boost. Stando a queste specifiche, la scheda dovrebbe fornire 16,2 TFLOPS di potenza. Per quanto riguarda la memoria, la RTX 3060 Ti dovrebbe avere 8GB di memoria GDDR6 su un bus dati di 256 bit. Il clock della memoria dovrebbe essere di 1.750MHz, il che significa che la memoria avrà una velocità di 14Gbps, per una banda totale di 448GB/s. Per quanto riguarda la potenza assorbita, si parla di 180W.

Stando a diverse dichiarazioni diffuse in precedenza, la GeForce RTX 3060 Ti dovrebbe superare le prestazioni della GeForce RTX 2080 Super, il tutto ad un prezzo inferiore ai 400$.

Credit: VideoCardz

Ricordiamo che AMD ha lanciato recentemente le sue proposte Radeon RX 6800 XT e RX 6800 ma, sfortunatamente, per ora non sono state presentate valide rivali sulla stessa fascia di prezzo di questa GeForce RTX 3060 Ti. Infatti, la scheda grafica Big Navi più economica, la Radeon RX 6800, viene venduta a 579$. Tuttavia, non è certamente escluso l’arrivo di una Radeon RX 6700 o RX 6700 XT durante i primi mesi del 2021.