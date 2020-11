GeForce RTX 3060 Ti, NVIDIA posticipa il lancio ad inizio dicembre?

Stando ad alcuni rumor, sembra che NVIDIA sia intenzionata a posticipare il lancio della sua nuova scheda grafica GeForce RTX 3060 Ti dal 17 novembre al 2 dicembre.

Come vi abbiamo riferito nel corso delle scorse settimane, questo modello dovrebbe essere equipaggiato con la GPU GA104, che potrà contare su 4.864 CUDA core, 80 ROP ed un clock di base di 1.410MHz in grado di raggiungere i 1.665MHz in Boost. Stando a queste specifiche, la scheda dovrebbe fornire 16,2 TFLOPS di potenza. Per quanto riguarda la memoria, la RTX 3060 Ti dovrebbe avere 8GB di memoria GDDR6 su un bus dati di 256 bit. Il clock della memoria dovrebbe essere di 1.750MHz, il che significa che la memoria avrà una velocità di 14Gbps, per una banda totale di 448GB/s. Per quanto riguarda la potenza assorbita, si parla di 180W, mentre la scheda dovrebbe essere alimentata da un singolo connettore PCIe a 8 pin.

L’informazione sull’eventuale ritardo proviene dai colleghi nipponici di expreview, in seguito ripresa dal noto utente Twitter @momomo_us e VideoCardz, i quali hanno inoltre affermato che le prestazioni della RTX 3060 Ti potrebbero essere superiori alla RTX 2080 Super, dispositivo di fascia alta proposto a 700$ della generazione precedente.

Ovviamente, al momento le motivazioni che hanno portato a questa scelta non sono state svelate, ma potrebbero riguardare sia la produzione di scorte sufficienti a soddisfare la domanda iniziale, evitando la stessa situazione avuta con RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, che l’applicazione di eventuali ulteriori ottimizzazioni.

Stando agli ultimi rumor, sembra che il prezzo di GeForce RTX 3060 Ti si aggirerà sui 399$, quindi probabilmente la scheda sarà commercializzata in Italia ad un prezzodi poco superiore ai 400 euro.

