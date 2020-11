GeForce RTX 3060 Ti, presentazione il 17 novembre?

A pochi giorni dal lancio della RTX 3070, torniamo a parlare di uno dei modelli più attesi dagli utenti, anche se non ancora annunciati ufficialmente: la RTX 3060 Ti. La scheda, dopo essere stata misteriosamente resa disponibile al preorder da alcuni store online cinesi, torna a far parlare di se con una possibile data di presentazione e delle specifiche tecniche molto interessanti.

Nvidia non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, ma sul portale cinese MyDrivers gli utenti sembrano piuttosto sicuri del fatto che la scheda sarà mostrata al pubblico il prossimo 17 novembre. La data è tutt’altro che casuale, visto che il 18 novembre saranno lanciate sul mercato le nuove Radeon RX 6800 e Radeon RX 6800 XT.

Le nuove soluzioni di AMD dovrebbero però dar battaglia rispettivamente alla GeForce RTX 3070 e all GeForce RTX 3080, almeno sulla carta. Non crediamo quindi che Nvidia stia preparando un lancio in stile “Super”, dove se ben ricordate la società aveva tirato fuori dal cilindro schede in grado di superare le Radeon RX 5700 e RX 5700 XT, pochi giorni prima dell’arrivo delle stesse.

La RTX 3060 Ti dovrebbe infatti essere una soluzione di fascia inferiore, che probabilmente fornirà prestazioni simili a quelle di una RTX 2070 o di una RTX 2070 Super. Lo testimoniano anche le specifiche tecniche, inferiori a quelle della RTX 3070 per numero di Cuda core e non solo.

RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti Architettura Ampere Ampere Ampere Ampere GPU GA102-300 GA102-200 GA104-300 GA104-200 Transistor 28 miliardi 28 miliardi 17.4 miliardi 17.4 miliardi Processo produttivo Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm CUDA core 10496 8704 5888 4864 Tensor core 328 272 184 152 RT core 82 68 46 38 Frequenza base 1395 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1410 MHz Frequenza di boost 1695 MHz 1710 MHz 1725 MHz 1665 MHz Memoria 24 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 BUS 384 bit 320 bit 256 bit 256 bit Velocità memoria 19.5 Gbps 19 Gbps 14 Gbps 14 Gbps Bandwidth 936 GB/s 760 GB/s 448 GB/s 448 GB/s TDP 350 watt 320 watt 220 watt 180 watt

La GeForce RTX 3060 Ti dovrebbe basarsi sulla GPU GA104-200 e metterebbe a disposizione 4864 Cuda Core, affiancati da 8GB di memoria GDDR6, 152 Tensor Core di terza generazione e 38 RT core di seconda generazione. La frequenza base sarebbe di 1410MHz, mentre la frequenza massima si assesterebbe sui 1665MHz. Il TDP infine sarebbe di 180 watt.

Come vi abbiamo già raccontato, il prezzo della RTX 3060 Ti si aggira, al cambio, intorno ai 378 euro. In Europa potremmo quindi aspettarci un prezzo di lancio compreso tra i 399 e i 419 euro.

Sebbene qui si parli di RTX 3060 Ti, è del tutto probabile che entro fine anno vedremo una RTX 3060 “liscia”. Diteci, cosa ne pensate di questa soluzione? La acquisterete o aspetterete altre schede, come appunto la RTX 3060?