Mentre stiamo attendendo con trepidazione la presentazione ufficiale di NVIDIA inerente alla sua prossima serie di schede grafiche RTX 4000 basate sull’architettura “Ada Lovelace”, continuano a comparire in rete leak e rumor inerenti a vari articoli non ancora annunciati. A quanto pare, sembra che potrebbero arrivare anche nuovi modelli “Ampere”, come la MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X 20G OC, recentemente fotografata dall’utente Twitter @hongxing2020, di cui 100 esemplari stanno venendo venduti a un prezzo compreso tra 432 e 576 dollari.

Non conosciamo le specifiche complete del prodotto, ma presumibilmente la GPU dovrebbe rimanere la stessa della variante da 10GB, ma con alcune modifiche atte a supportare chip di memoria Micron con capacità doppia. Del resto, NVIDIA aveva già utilizzato tale approccio in passato: ad esempio, la GTX 780 3GB e GTX 770 2GB hanno visto l’arrivo di modelli con RAM raddoppiata.

Rimane qualche dubbio sull’effettiva utilità di una mossa del genere. Indubbiamente, 10GB di RAM aggiuntivi potrebbero essere utili durante l’esecuzione di titoli molto esigenti ad alte risoluzioni (o per compiti prosumer come il rendering 3D e il montaggio video con molti effetti visivi applicati), ma la scheda sarebbe ugualmente meno prestante rispetto alla versione della RTX 3080 con 12GB, a causa del minor numero di CUDA core e della inferiore larghezza di banda (supponendo che non si abbiano bisogno di oltre 12GB di VRAM).

Qualche giorno fa, è trapelata in rete la presunta prima foto “reale” di una GeForce RTX 4080, la cui presentazione è ormai imminente. Dall’immagine si poteva notare la presenza di un dissipatore molto simile a quello impiegato sulla precedente serie RTX 30, mentre il font usato per la scritta “RTX 4080” è lo stesso che troviamo ora sul sito ufficiale NVIDIA. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi raccomandiamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.