GeForce RTX 3080 Ti: avvistati molteplici modelli di MSI, EVGA e Colorful

Sembra che il debutto delle nuove schede grafiche GeForce RTX 3080 Ti sia sempre più vicino. Infatti, già in passato vi abbiamo riferito dell’avvistamento della GeForce RTX 3080 Ti Suprim X di MSI presso un rivenditore degli Emirati Arabi Uniti, dove il prodotto era già in vendita ad un prezzo davvero molto elevato.

Ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, la scheda sarà dotata di 80 Streaming Multiprocessor (SM) per un totale di 10.240 core CUDA, 320 core Tensor e 80 core RT. Passando alle frequenze di funzionamento, si parla di un clock base di 1.365MHz e un boost clock di 1.665MHz. Per quanto concerne le memorie, dovrebbero essere presenti a bordo 12GB di GDDR6X a 19Gb/s su un bus a 384 bit per una larghezza di banda complessiva di 912,4GB/s. Si tratta, quindi, di un prodotto destinato ai videogiocatori più appassionati e molto probabilmente finirà nella nostra guida alle migliori schede video sul mercato.

I colleghi di VideoCardz hanno pubblicato recentemente ulteriori foto che ritraggono altri modelli di questa tanto attesa scheda video. In particolare, ci siamo riferendo alla EVGA RTX 3080 Ti FTW 3 Ultra, la EVGA RTX 3080 Ti XC3 Ultra e la GALAX GeForce RTX 3080 Ti Boomstar.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato che NVIDIA terrà un keynote al Computex tra pochi giorni e, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che sfrutterà l’occasione per annunciare ufficialmente le nuove GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti, mentre il debutto sul mercato della prima è previsto per il prossimo 3 giugno. Ovviamente, per il momento non ci rimane altro che attendere pazientemente ancora qualche giorno per una conferma ufficiale, ma il gran numero di leak degli ultimi giorni non può di certo essere solo una coincidenza.